Американский эксперт дал оценку идее США помочь Украине напасть на Крым
TAC: совместный план США и Киева по захвату Крыма будет безумием и катастрофой для Запада
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
Обозреватель Род Дреер на страницах издания The American Conservative анализирует возможные последствия такого шага.
Сама мысль властей США о возможности атаки на Крым украинских боевиков — подлинное безумие, которое приведет к совершенно непрогнозируемым для Запада итогам, пишет обозреватель Род Дреер на страницах издания The American Conservative.
«Господи, какие же дураки. Черноморский флот России базируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие!» — задается вопросом американский специалист.
Накачать Киев таким количество оружия, что он сможет ударить по стратегически важному полуострову — значит решиться на беспрецедентную эскалацию конфликта, последствия которого невозможно рассчитать, особо отметил колумнист.
«Распространение боевых действий на Крым, что возможно только с американской помощью, будет сокрушительной провокацией в отношении России. <…> Вашингтон играет с огнем», — подводит итог Дреер.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что США пообещали поддержать желание киевской власти попытаться захватить Крым.
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