США пообещали поддержать желание киевской власти попытаться захватить Крым

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

За океаном понимают, к чему может привести такая поддержка президента Украины Владимира Зеленского. Но ответные меры их пока не сильно пугают.

США пообещали поддержать желание киевской власти попытаться захватить Крым

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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В США подтвердили готовность поддержать Украину, если президент страны все же решит попытаться захватить Крым. Об этом заявила заместитель официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«Мы, конечно, поддерживаем украинцев в возвращении территории любыми средствами, какие они могут использовать, какое оружие они используют. Мы не избегали это заявлять с самого начала», — сказала она.

По мнению американских властей, полуостров по-прежнему принадлежит Украине. Поэтому страна имеет полное право вернуть его. Кроме того, она добавила, что США не диктуют Владимиру Зеленскому, как ему действовать. Украинский лидер принимает решения самостоятельно.

К слову, Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума. В ходе голосования более 96% избирателей в Крыму и более 95% в Севастополе высказались за присоединение. Но Украина отказывается признавать итоги референдума. При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос закрыт и обсуждению более не подлежит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на территории Крыма заработали первые банкоматы Сбербанк.

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