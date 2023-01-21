«Некомфортно не бывает»: 47-летняя Волочкова похвасталась способностями в постели

Экс-прима Большого театра накануне отпраздновала 47-летие. Но даже на мероприятии она не смогла не напомнить публике о том, какая она в интимной жизни.

Анастасия Волочкова, отметившая с размахом день рождения, вновь подняла интимную тему. На мероприятии она поделилась некоторыми секретами. По ее словам, она буквально гуру в постели, поэтому всем, кто оказывался с ней наедине, было хорошо и комфортно.

«Когда встречаешь человека, с ним надо какое-то время пожить и понять, хороший или нет, подходит тебе или нет, комфортно с ним или некомфортно. У меня не бывает в постели некомфортно. Со мной не бывает некомфортно. Постель — это очень важно», — заявила Волочкова в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

К слову, балерина не стесняется поднимать даже интимные темы. Она не раз признавалась, что секс для нее — очень важно. И чем чаще он происходит, тем лучше. Ведь даже уже через два дня его отсутствия, знаменитость «лезет на стену». Вместе с тем Волочкова вновь умолчала об избраннике, за которого собралась замуж. О скором торжестве она сообщила накануне Нового года, а после укатила на Мальдивы. Там она делилась фото с отдыха, но рядом некого кондитера Дмитрия, о котором она заявляла, и не было. Так же он не был замечен и на дне рождении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с каким багажом скандалов Анастасия Волочкова пришла к 47-летию.