«Нет некрасивых женщин»: Ведущая Летучая похвасталась стройной фигурой

Знаменитость улетела на отдых на Бали, откуда делится с фанатами не только красотой природы, но и своего тела.

Телеведущая Елена Летучая, уехавшая сразу после Нового года с семьей на отдых на Бали, продемонстрировала своим поклонникам фигуру в бикини. В социальной сети она опубликовала ролик и серию снимков с пляжа.

«Нет некрасивых женщин. Есть только женщины, не знающие, что они красивы», — написала Летучая.

Ведущая предстала в соломенной шляпе и пляжной юбке. Ближе к концу видео она избавляется от всего лишнего, пишет Teleprogramma.Pro, оставаясь лишь в одном купальнике.

Многие фанаты отметили точеную фигуру. Летучая не раз признавалась, сохранять подтянутое тело ей помогает здоровое питание. Ее рацион давно уже изобилует овощами, зеленью, фруктами, особенно сезонными. При этом мясо телеведущая практически не ест, но вегетарианкой себя не считает. Также Летучая ежедневно ест овощные супы и большую часть дневной нормы калорий употребляет с пищей до полудня, а после 18-19 часов не ест. Вечером она может позволить себе стакан свежевыжатого сока, не больше. Ведущая считает, что ночью тело должно отдыхать, а не трудиться, переваривая ужин. Во время еды знаменитость также никогда не смотрит телевизор и не листает ленты новостей в смартфоне.

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