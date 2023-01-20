Результаты плачевные: Волочкова разрыдалась после приема врача

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Полина Долгова
Полина Долгова 206

Анастасия Волочкова назвала «плачевными» итоги обследования у спортивного врача

Результаты плачевные: Волочкова разрыдалась после приема врача

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Волочкова вернулась с отпуска и сразу поехала в клинику.

Анастасия Волочкова выложила публикацию в социальных сетях, в которой рассказала, что обследовалась у спортивного врача, ортопеда-травматолога Зураба Орджоникидзе, которого балерина назвала «главным доктором России» и своим «вечным спасителем».

Результаты обследования оказались нерадужными.

«… Я не думала даже о том, что… результаты будут столь плачевными»;

«Я рыдаю», — призналась балерина.

Однако общий настрой Волочковой позитивный.

В комментариях хейтеры усомнились в ее диагнозе, так как на видео Волочкова позирует в обуви на высоченной шпильке, которую человек с больными связками не смог бы надеть.

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Будучи на Мальдивах, Волочкова поделилась, что у нее «сдалась связка» и призналась, что испытывает «дикую боль», поэтому ждет возвращения в Москву, чтобы обратиться за помощью к специалисту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с каким багажом скандалов Волочкова пришла к 47-летию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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