США посоветовали Украине оставить Артемовск

Усиленное внимание Киева к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению.

Штаты посоветовали Украине вывести части ВСУ из Артемовска, пишет агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

По информации источника журналистов, повышенное внимание киевских властей к удержанию города не дает подготовиться к ожидающемуся весеннему наступлению. Источник издания подчеркнул, что в ситуации вокруг Артемовска время играет на руку Москве, так как у России больше военных и сильнее артиллерия.

«США советуют Украине вывести эти силы для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <…> хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге», — сообщается в распространенном материале.

Как рассказал представителям прессы американский бюрократ, подготовка украинских боевиков также займет время, поэтому Киеву нужно изучить вариант «обмена» Артемовска на подготовку.

По мнению чиновника, у украинской армии может не хватить ресурсов, чтобы одновременно сражаться за город и готовиться к наступлению.

Ранее 5-tv.ru писал, что США просят Украину отказаться от возможного наступления.