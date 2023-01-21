США посоветовали Украине оставить Артемовск
AFP: США посоветовали Киеву вывести силы из Артемовска для подготовки к наступлению на юге
Фото: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas
Усиленное внимание Киева к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению.
Штаты посоветовали Украине вывести части ВСУ из Артемовска, пишет агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
По информации источника журналистов, повышенное внимание киевских властей к удержанию города не дает подготовиться к ожидающемуся весеннему наступлению. Источник издания подчеркнул, что в ситуации вокруг Артемовска время играет на руку Москве, так как у России больше военных и сильнее артиллерия.
«США советуют Украине вывести эти силы для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <…> хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге», — сообщается в распространенном материале.
Как рассказал представителям прессы американский бюрократ, подготовка украинских боевиков также займет время, поэтому Киеву нужно изучить вариант «обмена» Артемовска на подготовку.
По мнению чиновника, у украинской армии может не хватить ресурсов, чтобы одновременно сражаться за город и готовиться к наступлению.
Ранее 5-tv.ru писал, что США просят Украину отказаться от возможного наступления.
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