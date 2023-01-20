Нужно потерпеть: США просят Украину отказаться от возможного наступления

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 103

Reuters: Вашингтон призвал Киев повременить с наступлением на российскую армию

Нужно потерпеть: США просят Украину отказаться от возможного наступления

Фото: www.globallookpress.com / Adam Schultz

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Американские власти не дают киевскому режиму «добро» на проведение атакующих маневров. С чем связан запрет кураторов Незалежной?

Власти Соединенных Штатов Америки вновь дирижируют действиями Украины в конфликте с Россией. Теперь они рекомендуют Киеву временно воздержаться от начала наступления. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации.

По данным источника издания, Белый дом призвал Украину отказаться от наступления до тех пор, пока страна не получит новую поставку иностранного вооружения. Также перед этим киевские боевики должны пройти обучение. 

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Кроме того, представитель американской власти признался, что Штаты по-прежнему не планируют передавать Украине танки Abrams. 

Всего с начала специальной военной операции США накачали Киев техникой и оружием на 26 миллиардов долларов. Арсенал ВСУ пополнили ракетные комплексы HIMARS и NASAMS, противотанковые комплексы Javelin и другая боевая техника. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 19 января 2023 года Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Националисты получат машины Bradley, Stryker, системы ПВО Avenger и другое вооружение.

 

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