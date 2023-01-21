Илон Маск раскритиковал США из-за планов на Крым: «Безжалостная эскалация»

Миллиардер убежден, что действия Вашингтона по поддержке киевского режима очень опасны и для Украины, и для всего мира.

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал США из-за планов оказать помощь Украине в наступлении на российский Крым. Осуждающий это намерение комментарий основатель компаний Tesla и SpaceX опубликовал в возглавляемой им соцсети Twitter.

«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал Илон Маск.

Так миллиардер отреагировал на статью издания The New York Times. Оно сообщило со ссылкой на анонимные источники в Вашингтоне, что президент США Джо Байден начал признавать потребность Киева в дополнительных силах для удара по Крыму. В частности, рассматривается помощь Украине в атаке на полуостров с использованием РСЗО HIMARS и БМП Bradley.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума. В ходе голосования более 96% избирателей в Крыму и более 95% в Севастополе высказались за воссоединение. Но Украина отказывается признавать итоги референдума. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос закрыт и обсуждению более не подлежит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск сравнил возможную потерю Крыма Россией с отказом США от Гавайев и Перл-Харбора. По его словам, именно так полуостров воспринимается Россией, нравится это кому-то или нет. Также Крым имеет огромное значение для национальной безопасности России, объяснил бизнесмен.

Схожей точки зрения придерживается американский миллиардер Билл Экман. Он с помощью исторических фактов объяснил Украине необходимость пойти на уступки России.