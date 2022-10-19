Украинский кризис должен быть преодолен как можно скорее для обеспечения безопасности всего мира, считает крупный бизнесмен.

Как разрешить конфликт на Украине, рассказал американский миллиардер Билл Экман. Он призвал киевские власти пойти на уступки России. В качестве аргумента бизнесмен привел в социальных сетях исторические факты.

«До 1954 года Крым был частью России, там живут в основном этнические русские. Очевидно, это объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — написал Экман в Twitter.

Миллиардер подчеркнул, что Киеву нужно забыть про полуостров. Он добавил, что украинской стороне также надо отказаться от членства в НАТО. Экман считает, что Украина «может защитить себя и без этого». По мнению бизнессмена, что каждый новый день украинского кризиса повышает угрозу для всего мира.

«Я не вижу более очевидного пути к миру», — резюмировал Экман.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Цель российских военных — демилитаризация, денацификация и защита русскоязычных жителей. Большинство западных стран представили это как «вторжение» и объявили России экономическую войну. Однако жители тамошних стран с каждым днем начинают задавать все больше вопросов.

В частности, несколько дней назад американский миллиардер Илон Маск признал «решающее значение» Крыма для нацбезопасности РФ. Перед этим предприниматель предложил свой план урегулирования конфликта, назвав Крым российским.

Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей республики высказались за вхождение в состав РФ.