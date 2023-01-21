Во Франции обвинили США в желании начать войну в Европе

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 24

Французский политик Флориан Филиппо обвинил Штаты в желании развязать мировую войну в Европе

Во Франции обвинили США в желании начать войну в Европе

Фото: Wiktor Dabkowski / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Накануне на авиабазе НАТО Рамштайн в Германии состоялась встреча глав Минобороны западных стран по вопросам передачи танков Украине.

Штаты хотят мировой войны в Европе. Об этом написал в Twitter французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в тотальный бред по поводу поставок Зеленскому все более тяжелого вооружения. Американские ястребы хотят мировой войны в Европе!» — сказано в публикации парламентария.

По его предположению, французский лидер Эммануэль Макрон способен пожертвовать танки Leclerc.

До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявляла, что наращивание поставок оружия украинской стороне — что обсуждалось в рамках встречи контактной группы на базе Рамштайн — приведет к увеличению количества жертв и опасной эскалации.

Накануне на авиабазе НАТО Рамштайн в Германии состоялась встреча глав Минобороны западных стран. Руководитель литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас утверждал, что по итогам мероприятия участники объявят о передаче в Незалежную немецких танков Leopard 2.

После начала спецоперации на Украине по защите гражданских от украинских неонацистов недружественные страны стали оказывать всяческую поддержку боевикам Самостийной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто не смог определиться в вопросе поставки танков Украине.

Тема:
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