Запад не смог определиться в вопросе поставки танков на Украину
Глава МИД ФРГ Писториус: участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
Фото: www.globallookpress.com / Filmbildfabrik via www.imago-ima
Однако министр обороны ФРГ не исключил, что Берлин санкционирует поставки немецких танков Украине в ближайшее время.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что стран, заинтересованных в поставках Киеву боевых танков Leopard попросту не существует. Такое утверждение он высказал в интервью телеканалу Die Welt.
«Не существует единой коалиции, заинтересованной в обязательных поставках танков Leopard на Украину», — сказал Писториус.
При этом он с типичной немецкой осторожностью подчеркнул, что, с точки зрения правительства ФРГ, прежде чем принимать решение о поставках, нужно тщательно взвесить все «за» и «против».
«Этого мнения придерживались многие участники переговоров», — отметил глава Минобороны Германии.
Германия боится поставлять танки на Украину из-за исторической памяти
Тем не менее Писториус не исключил, что Берлин может санкционировать поставки танков Leopard в ближайшее время, поэтому утром дал поручение проверить наличие танков, которые ФРГ может поставить Украине.
Это, по его словам, необходимо для того, чтобы быть готовыми к воплощению в жизнь решения о передаче техники Киеву, в случае если оно будет принято.
Позднее с таким же заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин, сославшись именно на речь своего немецкого коллеги.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что судьба Украины зависит от встречи «Рамштайн-8».
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