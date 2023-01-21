Подумаем: союзники не смогли убедить ФРГ начать передачу танков Украине

Немецкая сторона попросила времени на размышления. Похоже, она в чем-то сомневается?

Западные союзники не уговорили Германию передать на Украину танки Leopard. Это следует из итогов переговоров при участии заинтересованных сторон на натовской базе в ФРГ Рамштайн.

По данным газеты «Коммерсантъ», вопрос поставок киевскому режиму Leopard был одним из ключевых на встрече. Отмечается, что на нового главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса беспрецедентно давили сами же союзники, однако Берлин не поддался уговорам, заявив о необходимости подумать.

Советник президента Польши Павел Солох поспешил с выводами, сказав о том, что нежелание немецкой стороны передать танки в Незалежную приведет к расколу блока НАТО.

«Такой вариант развития событий «был бы крайне невыгоден для общей ситуации внутри альянса», — отметил Солох.

Во встрече на авиабазе Рамштайн приняли участие главы Минобороны западных стран. Американский представитель Ллойд Остин призывал коллег поддерживать киевские власти «столько, сколько потребуется». По его мнению, необходимо «сохранить решимость и нарастить усилия», поскольку «это решающий момент» в конфликте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Запад обновляет свою армию.