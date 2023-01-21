Подумаем: союзники не смогли убедить ФРГ начать передачу танков Украине

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 35

«Ъ»: союзники пока не убедили Германию поставлять танки Leopard на Украину

Подумаем: союзники не смогли убедить ФРГ начать передачу танков Украине

Фото: www.globallookpress.com / Arne Immanuel Bänsch

Читайте нас в: Дзен Новости

Немецкая сторона попросила времени на размышления. Похоже, она в чем-то сомневается?

Западные союзники не уговорили Германию передать на Украину танки Leopard. Это следует из итогов переговоров при участии заинтересованных сторон на натовской базе в ФРГ Рамштайн.

По данным газеты «Коммерсантъ», вопрос поставок киевскому режиму Leopard был одним из ключевых на встрече. Отмечается, что на нового главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса беспрецедентно давили сами же союзники, однако Берлин не поддался уговорам, заявив о необходимости подумать.

Советник президента Польши Павел Солох поспешил с выводами, сказав о том, что нежелание немецкой стороны передать танки в Незалежную приведет к расколу блока НАТО.

«Такой вариант развития событий «был бы крайне невыгоден для общей ситуации внутри альянса», — отметил Солох.

Во встрече на авиабазе Рамштайн приняли участие главы Минобороны западных стран. Американский представитель Ллойд Остин призывал коллег поддерживать киевские власти «столько, сколько потребуется». По его мнению, необходимо «сохранить решимость и нарастить усилия», поскольку «это решающий момент» в конфликте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Запад обновляет свою армию.

-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на 21 января для всех знаков зодиака

Последние новости

9:38
Позавтракали тортом — отменили обед: как распрощаться с животом и боками
9:24
«Измена, но…»: Джигурда назвал сумму, за которую готов переспать с проституткой
9:18
Подумаем: союзники не смогли убедить ФРГ начать передачу танков Украине
9:10
Волочкова рассказала о мужчине своей мечты: «В нем должно быть три»
9:10
Во Франции обвинили США в желании начать войну в Европе
9:01
Врач назвала главные болезни богатых и бедных: есть ли разница

Сейчас читают

Волочкова рассказала о мужчине своей мечты: «В нем должно быть три»
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
Реальность начнет меняться: что принесет роковое новолуние 21 января 2023
«Выбирает мужчин, как Гурченко»: какие черты лица Ходченковой «кричат» об одиночестве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023