Хлам долой: как Запад обновляет свою армию поставками техники на Украину
Генерал Тутрин: Запад обновляет свою армию поставками техники на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Scherl
Недружественные страны не только действуют чужими руками, но еще и успевают «подливать масла в огонь».
США и Европа обновляют свое вооружение за счет поставок техники Украине. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил генерал-майор Николай Тутрин. По словам военного, англосаксы и иные государства зарабатывают на этом хорошие средства. Тутрин отмечает, что поставки устаревшего оборудования вполне естественны. В частности, речь идет о бронетранспортерах (БТР), боевых машинах пехоты (БМП) и танках 30-40-50-летней давности выпуска.
«Потому что склады захламлены, войны нигде нет, кому продавать, — никого нет, кто покупать такое будет старье? Поэтому сейчас эти миллиарды для чего? Для того чтобы очистить от хламья более передовые армии — это европейские, англосакские и американскую», — сказал Тутрин.
Также, по словам офицера, европейцы и американцы хотят обновить вооружения, технологии и боеприпасы, которые сейчас успешно уничтожаются российской армией. Генерал-майор пояснил, что увеличение мощи вооружения является естественным процессом выживания каждого государства, который нескончаем.
«По жизни так всегда было», — заключил Тутрин.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в конце февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — уничтожение радикалов и спасение гражданских от геноцида со стороны Киева.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто не смог договориться о передаче танков Украине.
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