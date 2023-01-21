Звезда «Моей прекрасной няни» Сердюк о зависти к Жигунову: «Хотел на равных»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 51

Денис из «Моей прекрасной няни» Сердюк хотел быть на равных с Жигуновым

Звезда «Моей прекрасной няни» Сердюк о зависти к Жигунову: «Хотел на равных»

Фото: Instagram* / ichkiffnichtmehr

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Несмотря на то, что актер позволял себе вольности, у него были и непоколебимые принципы.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Павел Сердюк хотел быть на равных со своим коллегой по цеху Сергеем Жигуновым. И даже в чем-то ему завидовал. Об этом молодой человек рассказал в беседе с ведущей YouTube-проекта «О жизни» Юлией Ягафаровой.

«Мне было 14 лет, и я был очень свободный. Я был единственным, кто разговаривал со всеми на „ты“, даже с Сергеем Жигуновым. Мне было с ним интересно. Он и актер с большим багажом, и человек очень интересный. Мы же все пришли делать одно взрослое дело, давайте тогда будем на равных», — сказал Сердюк.

Он также добавил, что ездил к Жигунову на дачу в Гурзуф и в Подмосковье по приглашению. Со слов 32-летнего актера, на съемочной площадке у него со всеми сложились дружественные взаимоотношения. Единственное, с кем он не позволял себе вольностей — это с заслуженной артисткой СССР Любовью Полищук.

«Потому, что она — женщина», — отметил Павел.

Что касается актрисы Анастасии Заворотнюк, с ней у мужчины было неформальное общение, причем не из-за меньшего количества заслуг. А со звездами ситкома Екатериной Дубакиной и Ириной Андреевой он переписывался после проекта всего пару раз. К слову, на съемочной площадке иногда случались и конфликты с участием режиссера, но их фигуранты всегда приходили к так называемому общему знаменателю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где нашли звезду «Моей прекрасной няни».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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