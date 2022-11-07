Звезду «Моей прекрасной няни» нашли в монастыре на острове Валаам

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Анна Свотина
Анна Свотина 917

Актер театра и кино Станислав Николаев принял постриг и уехал в монастырь на Валааме

Звезду «Моей прекрасной няни» нашли в монастыре на острове Валаам

Фото: www.globallookpress.com / Andriy Andriyenko

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Актер Станислав Николаев был многообещающей восходящей звездой. Его работа на театральных подмостках запомнилась игрой в спектакле «Люпофь», где он предстал сразу в роли режиссера, драматурга и исполнителя главной роли, передает dni.ru.

Выпускник Щукинского театрального училища успешно дебютировал в кино. Поклонникам он запомнился ролями в комедийном сериале «Моя прекрасная няня» и знаменитой дилогии о странствиях мушкетеров «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини». В этой картине он предстал в образе монаха.

Была ли это случайность или судьбоносный знак — Николаев никому не рассказал. Он открестился от окружения и ушел в монастырь. Актер развелся с женой, которой досталось растить их дочь Нику, чтобы провести остаток жизни в служении богу.

Актер театра и кино Станислав НиколаевАктер театра и кино Станислав Николаев. Кадр из сериала «Свидетели»

Как сообщает интернет-газета, Стас Николаев живет и трудится во славу божию в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре. При постриге он принял имя Анастасий.

Родители Николаева решение сына уйти в веру и носить монашескую рясу не одобрили. Особенно расстроился отец звезды Олег Николаев.

«Это не его история, блин! Он мужчина, и не владеть женщиной в его возрасте — нет, это не жизнь!» — сетует родственник монаха Анастасия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова рассказала о смене вероисповедания.

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