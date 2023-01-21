Фантазия сгубила: два потолка цен на нефтепродукты из России убьют нефтедоллары

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Игорь Рязов
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Экономист Мищенко предрек уход нефтедолларов в прошлое из-за двойного потолка цен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Babanov; gubkin.ru; Reuters / CCTV 2023; 5-tv.ru

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Западные страны от обычных ограничений перешли к санкционному творчеству, которое разрушает глобальный рынок нефти. России самое время действовать проактивно, рассказал экономист Вячеслав Мищенко.

Власти США и западных стран предложили ввести два потолка цен на нефтепродукты из России, потому что чрезмерно углубились в санкционные фантазии. Все введенные против РФ ограничения отправляют нефтедоллары в прошлое, и побуждают Москву создать собственную систему торговли нефтью. Об этом 5-tv.ru рассказал руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Вячеслав Мищенко.

«Это, конечно, такая уже санкционная фантазия. Сколько может быть ценовых потолков? Знаете, их может быть сколько угодно. Все зависит от фантазии и желания тех, кто занимается этим санкционным творчеством. Что там Минфин США придумает сейчас с ценовым потолком на российские нефтепродукты — посмотрим», — рассказал экономист.

При этом Вячеслав Мищенко подчеркнул, что санкции не означают ничего хорошего для глобального рынка нефти. Особенно, если их вводят против одного из ключевых игроков, каким была и остается Россия. В текущей ситуации такая политика Запада приведет к разрушению привычной системы торговли углеводородами и уходу нефтедолларов в прошлое.

«Ценовые потолки и все эти ограничения — ни к чему позитивному не приведут. Они просто сегментируют и разрушают сложившийся десятилетиями глобальный рынок нефти. Соответственно, так называемые нефтедоллары сейчас уходят в прошлое. Мы находимся уже в начале пути отказа от сложившейся мировой системы торговли нефтью», — убежден эксперт.

По словам собеседника 5-tv.ru, России в текущей ситуации необходимо изменить поведение с реактивного на проактивное. Нужно не ждать новых санкций, а создавать собственную систему торговли, механизмов ценообразования, торговых площадок и так далее.

«Нам необходимо переключиться на повестку создания своих собственных платформ, своих механизмов продажи нефти. И, соответственно, максимально быстро отвязаться от этой уходящей системы. Которая как раз и работает сейчас на западное сообщество в виде санкций, мешающих развитию отечественной нефтегазовой отрасли», — подытожил Вячеслав Мищенко.

Как сообщал 5-tv.ru, установить два потолка цен на российские нефтепродукты сейчас планируют страны «Большой семерки» (G7). По информации Reuters, первый будет предназначен для продуктов, торгуемых с премией к нефти. Второй — для тех, которые торгуются со скидкой.

Первый потолок цен на российскую нефть заработал с 5 декабря. К нему присоединились страны Евросоюза, G7 и Австралия. Предельная цена барреля в рамках потолка установлена на уровне 60 долларов. С 5 декабря Евросоюз также полностью отказался от поставок нефти из РФ по морю.

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