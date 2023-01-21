СБУ: контрразведывательные мероприятия проводят в Киеве

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 41

Отмечается, что все происходит в Деснянском районе столицы Украины.

СБУ: контрразведывательные мероприятия проводят в Киеве

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Читайте нас в: Дзен Новости

На территории Киева проводят контрразведывательные мероприятия. Об этом сообщили представители Службы безопасности Украины. Заявление опубликовали в Telegram-канале СБУ утром 21 января.

«Служба безопасности проводит контрразведывательные <…> мероприятия на территории Деснянского района столицы», — уточнялось в сообщении.

Согласно предоставленной информации, целью мероприятий является повышение уровня безопасности граждан Незалежной и усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры.

В СБУ предупредили граждан о возможных досмотрах личных вещей, а также автомобилей.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы раскрыли главный страх Зеленского, связанный с Россией.

-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

Последние новости

14:16
Воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве горы в Сочи
14:06
ВСУ сбросили гранаты на территорию мелькомбината в Курской области
13:58
Киевский режим срочно перебрасывает резервы в Запорожскую область
13:44
«Свою смерть не слышно»: как в Донецке спасали мужчину с дыркой в сердце от снаряда ВСУ
13:31
СБУ: контрразведывательные мероприятия проводят в Киеве
13:22
Сбербанк открыл мобильные офисы в четырех населенных пунктах Крыма

Сейчас читают

Волочкова объяснила, зачем придумала свадьбу с кондитером: «Все было хорошо, но…»
Это может вас убить: что такое травма свидетеля, как ее распознать и вылечить
Надо бить чужих, а не своих: Пригожин объяснил идею Хаматовой завершить карьеру
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023