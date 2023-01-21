Британцы раскрыли главный страх Владимира Зеленского, связанный с Россией

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 36

Читатели Daily Mail назвали проигрыш Путину главным страхом Зеленского

Британцы раскрыли главный страх Владимира Зеленского, связанный с Россией

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Пользователи сети призвали украинского лидера прекратить попрошайничество.

Президент Украины Владимир Зеленский разозлил читателей зарубежного издания Daily Mail. Шквал критики на политика обрушился в комментариях к статье, в которой речь идет о просьбе лидера Незалежной к членам НАТО поставить стране большое количество новых танков. Для иностранцев, следящих за событиями в мире, это, видимо, стало последней каплей. Они сделали вывод, что главный страх Зеленского заключается в том, чтобы проиграть конфликт президенту РФ Владимиру Путину.

«Мне кажется, что главный страх Зеленского — это проиграть конфликт с Россией и Путиным из-за нехватки техники», — написал один из пользователей.

Многие из них обвинили украинского президента в попрошайничестве. Кто-то сравнил его с «Титаником», который пытаются спасти с помощью проволоки, а кто-то с самым богатым нищим, которого когда-либо видели.

«Зеленский, мне надоело платить за твою войну, а не мою»;

«Его чаша для попрошайничества становится все больше и больше»;

«Польша дает 14 танков Зеленскому, плывущему на „Титанике“ после того, как он ударился об айсберг, и привязывают проволоку <…>, чтобы остановить его затопление!»;

«Почему у всех хватает денег на войны? Эта страна идет к собакам, а мы раздаем миллиарды», — пишут, в частности, пользователи.

Некоторых из них возмущает позиция Германии, которая, по их мнении, стреляет себе в ногу, идя на поводу у Зеленского. Другие находят благотворительность стран Запада пустой тратой времени. Один из читателей также поинтересовался, что случилось с 1, 5 тысячами танков, которые были у Украины в феврале прошлого года. Другой, из Британии, напомнил об их рыночной стоимости, о которой политику не стоило бы забывать — налогоплательщикам тоже нужно на что-то жить.

«Извините, что нет халявы, британский налогоплательщик нуждается во всех своих деньгах для оплаты счетов за электроэнергию», — подчеркнул он.

Как известно, накануне министр Германии Писториус отметил, что Берлин еще не принял решение насчет передачи Украине танков Leopard 2. В свою очередь Вашингтон уже пообещал очередную военную помощь стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции обвинили США в желании начать войну в Европе.

Тема:
Спецоперация
21 янв
Российские войска взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области
21 янв
Российские войска продвинулись вглубь Запорожской области на семь километров за сутки
21 янв
Пять жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки
21 янв
Во Франции обвинили США в желании начать войну в Европе
21 янв
США посоветовали Украине оставить Артемовск
21 янв
Dеаth frоm аbоvе: Лучшее видео из зоны СВО за день
21 янв
Прямой наводкой — по детскому саду: Боевики ВСУ не прекращают обстрелы Каховки
20 янв
«Враг России»: Егор Кончаловский высказался о Смольянинове*
20 янв
Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению
20 янв
Репортаж с передовой: как российские войска проводят наступление на Артемовск
-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

Последние новости

12:33
«Некомфортно не бывает»: 47-летняя Волочкова похвасталась способностями в постели
12:19
Британцы раскрыли главный страх Владимира Зеленского, связанный с Россией
12:08
Надо бить чужих, а не своих: Пригожин объяснил идею Хаматовой завершить карьеру
11:57
Любая рыба будет вкусной: рецепт необычной долмы от шефа Емельяненко
11:44
Это может вас убить: что такое травма свидетеля, как ее распознать и вылечить
11:32
Российские войска взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области

Сейчас читают

Волочкова объяснила, зачем придумала свадьбу с кондитером: «Все было хорошо, но…»
Волочкова рассказала о мужчине своей мечты: «В нем должно быть три»
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
Врач назвала главные болезни богатых и бедных: есть ли разница

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023