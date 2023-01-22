Зеленский заявил, что сомневается в реальности Путина

Эфирная новость 1 320

Провокационное заявление прозвучало во время проведения экономического форума в Давосе.

Фото, видео: GIAN EHRENZELLER / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

От этих слов, мне, кажется, вздрогнули в двух тысячах километров от Петербурга — в Давосе, где на экономическом форуме обсуждали — как не дать России победить. Рецепт выписали простой — надо дать Украине все, что она пожелает.

А просьбы Киева все наглее и все… бредовее. Так он с совершенно серьезной миной на лице заявил собравшимся о том что… сомневается в существовании Путина. Фразу «я не уверен» повторил в коротком выступлении — раз пять, для убедительности.

Мне показалось, что Зеленский был не в себе в этот момент. Мешки под глазами, сбивчивая речь, он шмыгал носом и тянулся к водичке.

Для сравнения — вот так он выглядел в другом выступлении на Давосе. Вечером. Вот вечером он был бодр и свеж, а с утра натужно гримасничал и коверкал слова.

«Я до конца не понимаю что он жив, что он принимает решения. У меня нет такой информации», — заявил Зеленский.

Хромакей — это зеленый фон, на котором снимают сцены в кино, а потом дорисовывают какие угодно декорации. Зеленский хромакеем неоднократно пользовался. И его на этом не раз ловили. Когда тень то появляется, то пропадает, когда на деревьях листья не шевелятся, когда в мороз изо рта не шел пар.

Ну да и Бог с ним, я привел это его высказывание, чтобы показать какому бреду поддакивали в Давосе. Причем форум проигнорировали лидеры большинства крупнейших стран мира — российской делегации не было в принципе, не приехали и даже не прислали обращений главы США, Британии, Китая, Индии, Японии, даже Франции. Зато был весь украинский паноптикум, в том числе братья Кличко и почетный гражданин Киева Борис Джонсон.

Это точно всемирный форум?

-5° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака

Последние новости

10:06
День сурка: Европа может ввести десятый пакет санкций против России
9:55
Журналистов поразило число эскортниц на форуме в Давосе
9:39
Зеленский заявил, что сомневается в реальности Путина
9:24
Что имеем не храним: ввод потолка цен на нефтепродукты из РФ оказался сложным для США
9:10
Фронт оживает: репортаж с донецкого направления
8:55
Кормящая грудью Ефременкова оправдалась за вино: «Когда на стакане, малыши здоровее»

Сейчас читают

И хочется, и колется: можно ли заниматься сексом во время менструации
🧙‍♀ Гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака
Две матки в одном теле: чем аномалия опасна для женщины
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023