Зеленский заявил, что сомневается в реальности Путина

От этих слов, мне, кажется, вздрогнули в двух тысячах километров от Петербурга — в Давосе, где на экономическом форуме обсуждали — как не дать России победить. Рецепт выписали простой — надо дать Украине все, что она пожелает.

А просьбы Киева все наглее и все… бредовее. Так он с совершенно серьезной миной на лице заявил собравшимся о том что… сомневается в существовании Путина. Фразу «я не уверен» повторил в коротком выступлении — раз пять, для убедительности.

Мне показалось, что Зеленский был не в себе в этот момент. Мешки под глазами, сбивчивая речь, он шмыгал носом и тянулся к водичке.

Для сравнения — вот так он выглядел в другом выступлении на Давосе. Вечером. Вот вечером он был бодр и свеж, а с утра натужно гримасничал и коверкал слова.

«Я до конца не понимаю что он жив, что он принимает решения. У меня нет такой информации», — заявил Зеленский.

Хромакей — это зеленый фон, на котором снимают сцены в кино, а потом дорисовывают какие угодно декорации. Зеленский хромакеем неоднократно пользовался. И его на этом не раз ловили. Когда тень то появляется, то пропадает, когда на деревьях листья не шевелятся, когда в мороз изо рта не шел пар.

Ну да и Бог с ним, я привел это его высказывание, чтобы показать какому бреду поддакивали в Давосе. Причем форум проигнорировали лидеры большинства крупнейших стран мира — российской делегации не было в принципе, не приехали и даже не прислали обращений главы США, Британии, Китая, Индии, Японии, даже Франции. Зато был весь украинский паноптикум, в том числе братья Кличко и почетный гражданин Киева Борис Джонсон.

Это точно всемирный форум?