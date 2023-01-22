«Я и правда сумасшедший»: у Охлобыстина не возникла неприязнь к Смольянинову*

Охлобыстина и бежавшего коллегу связывает не только одна работа и какие-то совместные съемки. 25 лет назад он стал крестным отцом для того, на кого сейчас обрушилась критика и обвинения в предательств

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее высказывание коллеги Артура Смольянинова*. Напомним, знаменитость заявил о готовности вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выразил желание стрелять в бывших коллег и друзей. По словам своего крестного отца Охлобыстина, по непонятным ему причинам и он попал под удар родственника. У него в голове не укладывается, что могло произойти со Смольяниновым, что он так сильно изменился.

«Под суд меня советует отдать. И так же сомневается в моем психическом здоровье. Он тоже сбежал. Сейчас восхищается европейской культурой и дико печалится о судьбах им оставленной Родины. А ведь такой классный мальчишка был. Трудяга, романтик! Я его крестил под именем Лонгин», — вспомнил Охлобыстин в своем Telegram-канале.

Осознавать сделанное Смольяниновым Охлобыстину печально. Но все равно ненависти и неприязни он к нему не испытывает.

«Не испытываю я к ним неприязни. Должен, но не испытываю. Видать, я и правда сумасшедший», — заключил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее ждет актера Смольянинова за слова о России.

* — признан иноагентом в РФ.