Желающий воевать на стороне ВСУ Смольянинов будет проклят страной и зрителями

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 291

Депутат ГД Драпеко предрекла актеру Смольянинову проклятие от россиян за слова об СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Порой внешность бывает обманчива. Именно такой вывод можно сделать о личности российского актера Смольянинова после очередных его жутких слов про Россию.

Сбежавший из РФ актер Артур Смольянинов за резкие высказывания о Родине и ее гражданах будет проклят своей страной и зрителями. Такое мнение в комментарии для 5-tv.ru выразила депутат Госдумы Елена Драпеко, узнав о желании знаменитости выступить с оружием в руках на стороне Украины и стрелять в бывших коллег и друзей, если они будут не согласны с его позицией по геополитической ситуации.

«Сукин сын, что я могу сказать. Я думаю, проклят будет своей страной, зрителями, историей», — разочарованно отметила Драпеко.

Она добавила, что актеры чаще всего — люди, склонные к ярким проявлениям эмоций, легко возбуждающиеся. Но в случае со Смольяниновым списывать все на характер нельзя. Драпеко считает, что бывшая звезда российского кинематографа подумал, прежде чем высказаться о Родине и гражданах, а значит, сделал это осознанно. Тем самым он выбрал себе определенную дорогу в жизни.

Политик добавила, что внешность человека не всегда соответствует его личным качествам. У Смольянинова достаточно брутальный образ, который, наверняка, был очень важен при приглашении его на роли героев в фильмах. Но вместо мужественного лица Драпеко посоветовала обращать внимание на поступки.

«Настоящие герои выглядят не всегда, как герои», — заметила депутат.

Депутат Госдумы добавила, что настоящие герои, в отличие от экранных, в настоящий момент сражаются с украинскими националистами на передовой. И хоть они могут выглядеть неказисто, но именно в их руках будущее страны, а не в руках тех, кто из-за границы хулит Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Довлатова разнесла Смольянинова за желание оставить от России пепел.

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