Врач перечислила 5 основных причин постоянного озноба

Эксперт рекомендует лечить постоянное ощущение холода, а не прятаться от проблемы под слоем теплой одежды.

С ознобом знаком каждый человек, и все, конечно же, знают, что этот сигнал организма говорит о проблемах со здоровьем. Врач Ольга Малиновская рассказала, что озноб может возникать при самых разных нарушениях. Об этом она сообщила сайту «Мослента».

Эксперт отметила, что постоянное ощущение холода нельзя считать индивидуальной особенностью организма. Нужно искать причину и выбирать правильное искоренение проблемы.

«Подходы могут быть разными — где-то нужна медикаментозная терапия, где-то — изменение образа жизни», - добавила врачи.

Специалист назвала одной из основных причин недомогания железодефицитную анемию. Этот недуг вызван нехваткой железа и низким уровнем гемоглобина в крови. При анемии ознобу сопутствуют усталость и нарушение внимания.

Атеросклероз тоже является частой причиной. На внутренних стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, которые мешают нормальному току крови. При поражении периферических сосудов пациент может испытывать холод в конечностях, а также спазмы и судороги, онемение, побледнение кожи и боли при движениях.

Озноб часто мучает диабетиков. Сахарный диабет вызывает поражение периферических нервов, и выявить проблему поможет анализ на гликированный гемоглобин.

«В частности, желание закутаться потеплее часто появляется при гипофункции щитовидной железы. К ощущению холода при гипотиреозе добавляются перепады настроения, набор веса, сильная усталость. Помочь разобраться поможет анализ на гормоны щитовидной железы — ТТГ, Т4 и консультация эндокринолога», - назвала четвертую причину ощущения холода эксперт.

Малиновская считает, что дефицит витамина В12 может влиять на температурные ощущения организма. С подобным недугом нередко встречаются вегетарианцы и люди, которые употребляют в пищу мало мяса. Выявить нехватку витамина помогут анализы, а восполнить B12 можно с помощью сбалансированного питания и приема витаминных комплексом по решению врача.

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