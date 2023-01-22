Сомнолог Черкасова рассказала, какие опасные болезни провоцирует недосып

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Полина Долгова
Полина Долгова 18

Сомнолог Черкасова предупредила о риске кожных болезней при недосыпах

Сомнолог Черкасова рассказала, какие опасные болезни провоцирует недосып

Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

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Одна из проблем: гнойничковые заболевания кожи.

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала к каким проблемам со здоровьем может привести хронический недосып.

По словам эксперта, у недосыпа есть немедленные и отдаленные последствия. К первым относятся: раздражительность, подавленность, снижение интеллектуальной работоспособности и головные боли.

Если же у человека регулярный недосып, который длится годами, то последствия для здоровья могут быть гораздо более серьезными, так как недосып приобретает хроническую форму. В частности, как рассказала врач, это может привести к депрессии, сердечно-сосудистым заболеваниям, атеросклерозу, гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарному диабету и деменции.

«Первые физические проблемы при недосыпе, как правило, связаны со снижением иммунитета, то есть это повышенная предрасположенность к простудным заболеваниям, вирусным, бактериальным, гнойничковым заболеваниям кожи, и уже после этого начинаются другие проблемы», — цитирует Черкасову RT.

Специалист указала на связь между недосыпом и набором лишнего веса на фоне повышенного чувства голода. Кроме того, человек с недосыпом вряд ли найдет в себе силы на занятия спортом.

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Человеку с недосыпом может помочь дневной сон. По ее словам, будет полезно, если человек будет спать днем в течение часа. Необходимо просыпаться не позже 14:00 или 15:00, так как более долгий сон может привести к более страшной форме — бессоннице.

По ее словам, ключевые признаки того, что бессонница имеет смертельную форму — это неспособность уснуть и отсутствие реакции на снотворное из-за того, что болезнь изменяет структуру мозга.

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