Время действовать. Китайский совет дня на понедельник, 23 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 116

Начало заметного успеха чаще всего скрыто в незаметном деянии.

Время действовать. Китайский совет дня на понедельник, 23 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 23 января 2023 года?

В понедельник надо усердно работать. И не только потому что так говорила мама, а сейчас регулярно напоминает начальник — а потому что именно в этот понедельник все дела будут получаться. А в остальные дни этой недели — не очень.

Совет дня: обязательно начните в этот день что-то, что может долгосрочно повлиять на вашу жизнь. К примеру, начните учиться, откройте депозит или договоритесь с партнерами о старте нового бизнеса. Главное тут — намерение и план.

Предостережение дня: не стоит в этот понедельник отправляться в дальнее путешествие или соглашаться на короткие проекты. Есть вероятность, что они могут затянуться.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-4° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
Время действовать. Китайский совет дня на понедельник, 23 января

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Время действовать. Китайский совет дня на понедельник, 23 января

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