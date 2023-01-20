Ловим луч оптимизма в тусклой рутине зимы: Китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Будущая неделя, несмотря на наличие двух дней столкновения, выглядит вполне себе пристойно. Основные стихии недели, понятное дело — Вода и Земля, но появятся и пара дней с Огнем. Это привнесет искру оптимизма в довольно темную и холодную атмосферу этого января.

Утилизировать энергии месяца стоит усиленным вниманием к собственному внутреннему миру. Вода — управитель интуиции и в водные месяцы наше подсознание активизируется и начинает разговаривать громче чем обычно. Послушайте внутренний голос в тишине зимы и настройтесь на будущий длинный год. Уже 4 февраля на землю придет Водяной Кролик. Стоит его встретить максимально подготовленными.

Понедельник, 23 января. Инь Металл на Змее

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Этот понедельник — очень эффективен для начала новой рабочей недели. Энергии дня благоприятны для многих полезных дел. Не ленитесь, используйте их по максимуму, чтобы дать возможность паузы в середине недели, когда придут дни столкновения.

Планируйте в понедельник любые дела, от реализации которых зависит ваше будущее. Все долгосрочные истории — открытие бизнеса, планирование свадьбы, поиск и найм ключевых сотрудников, начало лечения — хорошо начинать в этот понедельник. Если не удастся довести дело до конца — не беда. Главное — правильное начало в правильный день с поддержкой правильных энергий.

Не рекомендуется в понедельник браться за срочные проекты, организовывать переезды и отправляться в долгие путешествия. Развлечения на воде также не относятся к числу благоприятных.

Людям со Свиней в карте понедельник может принести избыточное количество нервов.

Вторник, 24 января. Ян Вода на Лошади

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Вторник продолжит позитивный тренд понедельника. Энергии дня будут способствовать рабочему настрою, эффективному труду и перевыполнению планов. Пятилетку за три года может и не удаться провернуть, но вот заложить фундамент стабильного будущего — вполне вероятно.

Планируйте во вторник стартовать в важных делах и проектах — энергии обещают всяческую помощь и поддержку. Если хотели начать ремонт, собирались регистрировать свой бизнес или выходить на новую работу — этот вторник самое то время. Хорошо устраивать презентации и дни открытых дверей — берите на заметку.

Не стоит во вторник начинать серьезное лечение и вообще болтаться по больницам. Энергии дня довольно импульсивные, что может не очень хорошо отразиться на чувствительных особах.

Наиболее подверженными негативным аспектам дня могут стать люди с Крысой в персональной карте бацзы. Ловите дзен и не нервничайте по пустякам.

Среда, 25 января. Инь Вода на Козе

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Среда принесет большинству раздрай в мыслях и делах, но некоторым — еще и прибыль. Когда сталкиваются Бык и Коза, то людям Металла и Огня потенциально может повезти с деньгами. Так что смотрите в свои карты бацзы и по сторонам — вдруг оно, богатство, буквально за горизонтом, а вы и в ус не дуете.

Остальным (не Огням и не Металлам) стоит десять раз подумать, прежде чем браться в среду за какое-нибудь серьезное дело. Стычка Быка и Козы не катастрофическое событие, но неприятности могут поджидать. Планы могут нарушаться, обязательства не исполняться, дела — потихоньку накрениться и даже пойти под откос. Все зависит от уровня вашей энергии.

Рекомендуемые действия в среду — отдых или занятия необременительной рутиной. Еще можно попытаться сдвинуть с места дело, которое давно буксует. Если такое у вас в корзине есть — попробуйте воспользоваться силой столкновения для того, чтобы сдвинуть его с места. Единственное — дело это должно быть не про созидание, а про разрушение, отказ от чего-то.

Наиболее внимательными и острожными стоит быть людям с Козой в карте. У них нестыковок и срывов будет больше чем обычно и это будет сильно бесить.

Четверг, 26 января. Ян Дерево на Обе

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Четверг — второй день разрушитель. Вслед на Козой в мир приходит Обезьяна и она, уже по привычк, воюет с хозяином года — Тигром. Тигр правда уже слегка подустал, но от этого не стал менее опасным. Столкновения Тигра и Обезьяны в 2022 году приносят сплошные неприятности, потому стоит быть максимально настороже.

Четверг даже более чем среда — потенциально день нервов, неудач и агрессивного поведения. Лучше эти энергии обойти стороной, чем испытать на себе. Не рискуйте и не занимайтесь экстримом. Опасные виды спорта и развлечений стоит оставить на потом. Не надо затевать больших путешествий и переездов. Вообще, не начинайте ничего долгосрочного или того, что в перспективе может повлиять на вашу жизнь.

Дела четверга — это рутина и максимум что-то краткосрочное и не очень судьбоносное. Имеет смысл отвлечься и устроить себе день размышлений или день искусств. Последнего никогда не бывает много.

Тиграм и Обезьянам в четверг стоит быть вдвойне спокойными и внимательными. Рисковать — ни-ни.

Пятница, 27 января. Инь Дерево на Петухе

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А вот в пятницу можно будет отыграться за все предыдущие не очень благоприятные дня. Энергии дня располагают ко множеству дел, от которых вы ждете позитивный результат. Иными словами — пятница — это день успеха. Срочно рекомендую воспользоваться его энергиями.

Планируйте на пятницу решение серьезных вопросов: подписание контрактов, инвестиционные сделки, начало строительства и ремонта, начало лечения, собеседования и выход на новую работу.

Наиболее успешными будут дела, связанные с людьми — все, что касается встреч, свиданий, разговоров, переговоров. Назначайте на пятницу знакомства, помолвки, деловые встречи и переговоры. Энергии пятницы увеличат вашу харизму и деловую привлекательность.

Единственные, кому может не повезти в этот суперблагоприятный день — так это адвокатам. Походы в суд, как ожидается, не принесут нужных результатов. Планируйте их на другую дату.

Людям с Кроликом в карте также может не сильно подфартить. Стоит беречь нервы от перегрузки, а руки — от порезов.

Суббота, 28 января. Ян Огонь на Собаке

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Суббота тоже выглядит вполне благоприятной. В небесном стволе дня появляется стихия Огня. Она привнесет в мир яркость и оптимизм. Не такие всеобъемлющие, конечно, как летом, в сезон Огня, но для уныло-серо-черных дней вполне различимые. Ожидайте в субботу общего подъема энергии и используйте это обстоятельство себе на пользу.

День благоприятен для того, чтобы получать признание, комплименты, собирать долги и получать гонорары. Хорошо в эту субботу играть свадьбу — новая семья будет финансово устойчивой. Правильно будет устроить встречу с потенциальным покровителем или важным для вас человеком. Не стесняйтесь в этот день просить о помощи — ваши слова достигнут нужных ушей.

Не очень благоприятно в субботу начинать лечение и посещать больницы. Не надо брать кредитов и ходить по судам. Благо в субботу и банки и суды не работают.

Люди с Драконом в карте могут в этот день испытывать большее чем обычно давление внешней среды.

Воскресенье, 29 января. Инь Огонь на Свинье

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Воскресенье стоит посвятить отдыху и душевным встречам. День благоприятен для планирования и обсуждения новых дел, проектов, начинаний и инициатив в совершенно разных сферах. От личных отношений до бизнеса.

Не сидите дома. Обязательно спланируйте встречи с друзьями и родными. Устройте посиделки с пирогами, вечера визуализации мечты, трансформационные игры и мозговые штурмы. Энергия Инь Огня подсветит теневые углы ваших взаимоотношений с окружающими и поможет максимально экологично разрешить противоречия.

Главное — все в это воскресенье стоит делать плавно, без рывков. Чтобы успеть насладиться атмосферой и общением. День этот нужно прожить с удовольствием — тогда и усталости не будет и вдохновение случится.

Людям с ослабленными энергиями и тем, у кого в карте есть Змея в воскресенье стоит быть внимательными к деньгам и документам — могут быть неприятные потери.

Удачной всем недели!