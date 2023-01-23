В ГУР Украины рассекретили главную задачу убитого СБУ переговорщика Киреева

В разведке Незалежной не ожидали, что спецслужбы ликвидируют их штатного сотрудника.

Стало известно, что убитому после первых российско-украинских переговоров члену украинской делегации Денису Кирееву была поставлена задача затянуть процесс. Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью украинской радиостанции.

«Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили, — это затянуть процесс, чтобы выиграть время», - заявил он.

Глава ГУР отметил, что Киреев был лично знаком с двумя участниками российской делегации на переговорах. Буданов также добавил, что убитый дипломат был сотрудником разведки, но не шпионом.

Кирилла Буданова не отрицает факт того, что украинский переговорщик был убит в машине сотрудников СБУ.

«Человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, не доезжая двухсот метров до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, а труп выбрасывают на улицу. Все», — объяснил он.

Примечательно, что именно Киреев в феврале 2022 года сообщил Буданову о планируемой президентом РФ Владимиром Путиным начале спецоперации утром 24 февраля. Глава ГУР подчеркнул: если бы не Киреев, то Киев был бы взят сразу.

Ранее 5-tv.ru писал, что финансиста Дениса Киреева застрелили из-за подозрения в шпионаже в пользу России. Украинские силовики устранили участника первых переговоров Москвы и Киева без суда и следствия.