Практически реальная: Лавров заявил о смене статуса «войны» России с Западом
Лавров: война России с Западом из гибридной превращается в настоящую
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
Украинская сторона специально затягивает с переговорами, потому что «еще рано».
Борьба российской стороны с западными союзниками Киева уже не гибридная, а почти настоящая. Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
В том числе глава МИД РФ отметил, что Киеву следует наконец прояснить свою позицию по переговорам с Москвой. Россия не отказывается от дипломатического диалога, но чем больше Украина тянет с этим, тем сложнее будет решить ситуацию.
«Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы, это говорил и президент (Владимир Путин — Прим. ред.), не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение», — заявил дипломат, отвечая на вопрос, кто мог бы стать посредником в вероятных переговорах.
По мнению Лаврова, «коллективный Запад» прямо говорит Киеву, что пока рано договариваться с Москвой. Запад уверен, что переговоры стоит начинать с позиции сильного, вернув Россию в границы 1991 года. Он напомнил, что президент Незалежной Владимир Зеленский еще в сентябре 2022 года подписал указ, запрещающий любому украинскому официальному лицу вести дипломатический диалог с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле призвали Украину быстрее показать готовность к принятию требований РФ.
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