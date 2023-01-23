Практически реальная: Лавров заявил о смене статуса «войны» России с Западом

Украинская сторона специально затягивает с переговорами, потому что «еще рано».

Борьба российской стороны с западными союзниками Киева уже не гибридная, а почти настоящая. Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

В том числе глава МИД РФ отметил, что Киеву следует наконец прояснить свою позицию по переговорам с Москвой. Россия не отказывается от дипломатического диалога, но чем больше Украина тянет с этим, тем сложнее будет решить ситуацию.

«Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы, это говорил и президент (Владимир Путин — Прим. ред.), не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение», — заявил дипломат, отвечая на вопрос, кто мог бы стать посредником в вероятных переговорах.

По мнению Лаврова, «коллективный Запад» прямо говорит Киеву, что пока рано договариваться с Москвой. Запад уверен, что переговоры стоит начинать с позиции сильного, вернув Россию в границы 1991 года. Он напомнил, что президент Незалежной Владимир Зеленский еще в сентябре 2022 года подписал указ, запрещающий любому украинскому официальному лицу вести дипломатический диалог с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле призвали Украину быстрее показать готовность к принятию требований РФ.