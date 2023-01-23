Практически реальная: Лавров заявил о смене статуса «войны» России с Западом

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 422

Лавров: война России с Западом из гибридной превращается в настоящую

Практически реальная: Лавров заявил о смене статуса «войны» России с Западом

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Украинская сторона специально затягивает с переговорами, потому что «еще рано».

Борьба российской стороны с западными союзниками Киева уже не гибридная, а почти настоящая. Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

В том числе глава МИД РФ отметил, что Киеву следует наконец прояснить свою позицию по переговорам с Москвой. Россия не отказывается от дипломатического диалога, но чем больше Украина тянет с этим, тем сложнее будет решить ситуацию.

«Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы, это говорил и президент (Владимир Путин — Прим. ред.), не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение», — заявил дипломат, отвечая на вопрос, кто мог бы стать посредником в вероятных переговорах.

По мнению Лаврова, «коллективный Запад» прямо говорит Киеву, что пока рано договариваться с Москвой. Запад уверен, что переговоры стоит начинать с позиции сильного, вернув Россию в границы 1991 года. Он напомнил, что президент Незалежной Владимир Зеленский еще в сентябре 2022 года подписал указ, запрещающий любому украинскому официальному лицу вести дипломатический диалог с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле призвали Украину быстрее показать готовность к принятию требований РФ.

Тема:
Спецоперация
23 янв
Российские войска уничтожили до 70 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
23 янв
В Кремле разъяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
23 янв
Видео: новейший танк «Прорыв» уклонился от снаряда артиллерии ВСУ после стрельбы
23 янв
Танкисты ЮВО нанесли массированный удар по позициям ВСУ
23 янв
Бойцы ВС РФ продвинулись на всех направлениях в ДНР
23 янв
Расчет САУ «Акация» ударил по позициям украинских боевиков — эксклюзивные кадры
23 янв
Бесчеловечная оборона: Киев согнал в траншеи на фронте подростков и пенсионеров
23 янв
Глава Евросовета Мишель: следующие недели на Украине станут решающими
23 янв
Российские войска освободили села Двуречье и Краснопольевка в ДНР
23 янв
В ГУР Украины рассекретили главную задачу убитого СБУ переговорщика Киреева
-4° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Хитрость или болезнь: зачем Пелоси вызывала священников для обряда экзорцизма
15:12
Российские войска уничтожили до 70 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
15:11
«Мне надо на сцену»: что скрывала и чем болела Инна Чурикова
15:05
Более 100 тысяч жителей Уссурийска остались без электричества в мороз
14:55
Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией
14:51
В Кремле разъяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Дочь Талызиной прокомментировала слухи о госпитализации 88-летней актрисы
"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023