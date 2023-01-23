«Таблетки не помогают»: Лера Кудрявцева призналась в тяжелом заболевании

|
Рита Миронова
Рита Миронова 274

Лера Кудрявцева призналась, что страдает от серьезной болезни

«Таблетки не помогают»: Лера Кудрявцева призналась в тяжелом заболевании

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая страдает от недуга уже десять лет.

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву начало подводить здоровье — десять лет она скрывала от общественности серьезный недуг, из-за которого периодически мучается от болей.

Как пишет портал dni.ru, в 2022 году артистка заявляла, что пережила психоз и невроз на фоне происходящих в мире событий. Геополитические изменения серьезно пошатнули психику знаменитости.

А на днях Кудрявцева сделала сенсационное заявление и наконец раскрыла свой диагноз.

«У меня мигрень уже лет десять. Ненавижу. Ненавижу эти дни, таблетки не помогают, спать не можешь, но надо как-то жить и работать», — рассказала телеведущая.

По ее словам, раньше пережить приступы мигрени ей помогал китайский целитель, однако сейчас он уехал до марта. Кудрявцева старается не отчаиваться и находить плюсы даже в плохом.

«Есть вещи, на которые благодаря головной боли ты смотришь под другим углом, потому что все ярко, резко и больно», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева призналась в «страшном» секрете.

-3° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.63
-0.04 74.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Последние новости

19:54
Сотрясание воздуха? О каких «решающих неделях» на Украине говорил Шарль Мишель
19:43
В Польше обещают Шольцу международную изоляцию из-за позиции по танкам и Украине
19:31
Экс-глава польского МИД раскрыл планы Варшавы по разделу Украины
19:17
Газета The Times уличила Бетховена в негритянском происхождении
19:12
Как часто нужно менять постельное белье и почему?
19:08
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и большегрузом в Пермском крае

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Пиарщик-диверсант: «переобувшегося» Арестовича готовят к заброске на юго-восток
"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023