«Таблетки не помогают»: Лера Кудрявцева призналась в тяжелом заболевании

Телеведущая страдает от недуга уже десять лет.

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву начало подводить здоровье — десять лет она скрывала от общественности серьезный недуг, из-за которого периодически мучается от болей.

Как пишет портал dni.ru, в 2022 году артистка заявляла, что пережила психоз и невроз на фоне происходящих в мире событий. Геополитические изменения серьезно пошатнули психику знаменитости.

А на днях Кудрявцева сделала сенсационное заявление и наконец раскрыла свой диагноз.

«У меня мигрень уже лет десять. Ненавижу. Ненавижу эти дни, таблетки не помогают, спать не можешь, но надо как-то жить и работать», — рассказала телеведущая.

По ее словам, раньше пережить приступы мигрени ей помогал китайский целитель, однако сейчас он уехал до марта. Кудрявцева старается не отчаиваться и находить плюсы даже в плохом.

«Есть вещи, на которые благодаря головной боли ты смотришь под другим углом, потому что все ярко, резко и больно», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева призналась в «страшном» секрете.