«Два часа делала!» — Лера Кудрявцева призналась в «страшном» секрете

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 344

Лера Кудрявцева обрабатывает свои снимки, чтобы скрыть целлюлит

«Два часа делала!» — Лера Кудрявцева призналась в «страшном» секрете

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитость не испугалась признаться, что ей пришлось сделать со своими снимком, чтобы скрыть последствия новогодних пиршеств.

Звезды российского шоу-бизнеса продолжают радовать своих поклонников снимками в купальниках. Так, телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в числе тех, кто провел новогодние праздники за границей, с пальмами, океаном и белоснежным песочком.

Естественно, артистка не могла не выложить снимок в купальнике. И, видимо, сделала ошибку. Поклонники тут же обиделись на телеведущую за то, что она красуется такими невероятными формами, когда они сидят дома и обжираются салатами.

Но Лера Кудрявцева поспешила их успокоить и призналась, что тоже переела салатов в Новый год, а этот снимок ей пришлось обрабатывать в фотошопе около двух часов, чтобы скрыть последствия переедания.

«Два часа фотошоп делала, жир и целлюлит еле убрала! Так что, релакс, девки: я жирная, старая и страшная, как и вы! Радуемся и машем», — написала знаменитость.

Кстати, до этого Кудрявцева рассказывала, что ела на Новый год. По ее словам, она питалась селедкой под шубой, оливье, тортом «Наполеон».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кудрявцева пустилась во все тяжкие на каникулах.

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