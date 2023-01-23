Невменяемый юноша на Porsche протаранил 7 машин и снес остановку в Петербурге

В массовом ДТП в Петербурге не обошлось без пострадавших. На большой скорости, пытаясь уйти от преследующей его машины ДПС, водитель Porsche таранил все вокруг. В какой-то момент один из автомобилей отлетел на автобусную остановку. И чудо, что там не оказалось людей. Свидетели гонки говорили о водителе одно — невменяемый. И оказались очень близки к истине. Корреспондент «Известий» Екатерина Шипилова выяснила, кто был этот лихач за рулем.

«Вот этот вот товарищ на двух простреленных колесах вмотал две машины у меня на глазах. Одну унесло», — рассказал Алексей, один из очевидцев происшествия.

На самом деле пострадало гораздо больше машин. На узких улочках Porsche сначала задел две машины, после зацепил еще малолитражку. Несколько водителей, заметив погоню, успели уйти от столкновения.

«Услышал очень громкий такой стук, треск сзади. Чудом повезло, чудом от него увернулся. На полной скорости, на полном ходу меня обогнал этот автомобиль, за ним двигался экипаж ДПС», — поделился Алексей.

Все происходило около 12 часов дня, движение на дорогах было интенсивным. Буквально вылетев на Ириновский проспект гонщик попытался проскочить между двух автомобилей, один задел по касательной, а второй ударил с такой силой, что эту машину отбросило на автобусную остановку. Конструкцию снесло полностью. Поврежден также забор. К счастью, в этот момент на остановке не было людей.

До тротуара с прохожими оставалось всего несколько метров. Многотонный кроссовер остановило металлическое ограждение. Помощь медиков понадобилась водителю внедорожника. Женщину зажало внутри салона.

«Врач скорой помощи первый залез через багажник, потом туда медсестра, но ее было не вытащить никак. И через зад никак — видимо заклинило, я так понимаю, иначе бы вытащили», — вспоминала Светлана Михеева, очевидец ДТП.

Сейчас пострадавшая в больнице. Ее жизнь вне опасности. Виновника происшествия полицейские блокировали через 200 метров от остановки. За рулем Porsche оказался 22-летний молодой человек с явными признаками наркотического опьянения. Кроме того, на водительском сиденье инспекторы ДПС обнаружили пакет с белым порошком. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик.

«Совсем невменяемый парень. Кошмар! Как они ездят по улицам?!» — комментировали аварию прохожие.

От медицинского освидетельствования водитель немецкого авто отказался. Известно, что машину он купил незадолго до массового ДТП. Регистрировать не спешил. По предположениям следователей, специально ездил без госномеров, чтобы оставаться незамеченным. Однако теперь за свою лихую езду он должен будет ответить в суде. Повреждения получили семь машин. Если на Porsche была оформлена страховка, их владельцы могут рассчитывать на компенсацию.

«Необязательно, чтобы этот виновник был вписан и даже не обязательно, чтобы он был записан как собственник автомобиля. Возможно, полис остался от старого собственника, он его не успел расторгнуть, в таком случае потерпевшие будут иметь право обращаться за выплатой в страховую компанию в рамках ОСАГО. Лимит на каждого будет 400 тысяч рублей», — отметил специалист по страхованию Алексей Кузнецов.

Проверка показала, гонщик на Porsche уже лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело. Предстать перед судом ему придется сразу по нескольким статьям.

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