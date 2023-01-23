Родившая четверых детей Лена Перминова не постеснялась показать целлюлит

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Модель Перминова показала подписчикам целлюлит на бедрах

Родившая четверых детей Лена Перминова не постеснялась показать целлюлит

Фото: Zuma / ТАСС

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Знаменитая модель считает, что никакие изменения в своем теле не должны влиять на любовь к себе.

Модель Лена Перминова, которая является мамой четверых детей, не постеснялась продемонстрировать подписчикам целлюлит на своем теле.

В своем аккаунте в соцсети она опубликовала фото, на котором позирует в купальнике в компании старшего сына Никиты. При этом на бедре модели отчетливо видны неровности. Впрочем, она и не пыталась их скрыть, а, напротив, выставила напоказ, как следует из комментария в сторис.

«Не стесняясь публикую, как выглядит мое тело с жестким светом в полдень… Поэтому я стараюсь придерживаться простого правила и снимаюсь всегда на закате или на рассвете, когда свет мягкий», — написала Перминова.

Модель Перминова показала целлюлитМодель Перминова показала целлюлит. Фото: Instagram* / lenaperminova

В мае 2021 года Перминова в четвертый раз стала матерью, родив сына, названного Александром. До этого в семье знаменитости и ее гражданского супруга, бизнесмена Александра Лебедева, уже появились на свет трое детей — сыновья Никита и Егор, и дочь Арина.

Спустя всего неделю после родов Перминова похвасталась подписчикам идеальным телом, отметив при этом, что сильно потолстела — на семь килограммов. Однако, заявила тогда модель, никакие изменения в своем теле не должны влиять на любовь к себе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Перминова опубликовала трогательное видео с новорожденным сыном Сашей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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