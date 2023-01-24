Пора в Швецию: Стокгольм возобновляет выдачу виз россиянам
Швеция возобновляет выдачу виз россиянам через центры Vfs Global
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Заявление можно подать в визовых центрах Vfs Global.
Швеция решила возобновить выдачу виз россиянам! Подать документы снова можно в визовых центрах Vfs Global.
Ранее в дипломатическом представительстве скандинавской страны заявили о невозможности оформлять разрешения на въезд по техническим причинам.
При этом официально Стокгольм не ограничивал въезд гражданам нашей страны, как это сделали некоторые европейские государства, в том числе соседняя Финляндия.
Читайте также
-5° 779 мм рт. ст.
86%
86%
68.63
-0.04 74.73
0.39
-0.04 74.73
0.39
Нашли ошибку?