Пора в Швецию: Стокгольм возобновляет выдачу виз россиянам

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Швеция возобновляет выдачу виз россиянам через центры Vfs Global

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Заявление можно подать в визовых центрах Vfs Global.

Швеция решила возобновить выдачу виз россиянам! Подать документы снова можно в визовых центрах Vfs Global.

Ранее в дипломатическом представительстве скандинавской страны заявили о невозможности оформлять разрешения на въезд по техническим причинам.

При этом официально Стокгольм не ограничивал въезд гражданам нашей страны, как это сделали некоторые европейские государства, в том числе соседняя Финляндия.

 

 

 

 

 

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