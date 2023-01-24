Пора в Швецию: Стокгольм возобновляет выдачу виз россиянам

Заявление можно подать в визовых центрах Vfs Global.

Швеция решила возобновить выдачу виз россиянам! Подать документы снова можно в визовых центрах Vfs Global.

Ранее в дипломатическом представительстве скандинавской страны заявили о невозможности оформлять разрешения на въезд по техническим причинам.

При этом официально Стокгольм не ограничивал въезд гражданам нашей страны, как это сделали некоторые европейские государства, в том числе соседняя Финляндия.