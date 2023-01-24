Лавров прибыл с рабочим визитом в Эсватини: главное

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Лавров прибыл с рабочим визитом в Эсватини

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Эта поездка стала первой в истории двусторонних отношений РФ и отдаленного государства.

Министр иностранных дел России прибыл на переговоры в королевство Эсватини. Рабочий визит стал первым в истории двусторонних отношений. Королевство является одним из самых маленьких государств на африканском континенте. У трапа Сергея Лаврова встречал принц Эсватини, одетый в национальный костюм.

Ну а первой остановкой Сергея Лаврова в рамках африканского турне стала ЮАР. Там он встретился с главой МИД и президентом республики. Лавров отметил, что Москва ценит позицию ЮАР по ситуации на Украине, а также поделился с руководством африканского государства опасениями в связи с попытками США и всего «коллективного Запада» втянуть африканский континент в антироссийскую кампанию.

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