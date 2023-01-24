Точечный подход: ТЦ не поддержали установку палаток рядом с моллами

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Российские ТЦ не поддержали установку палаток рядом с моллами

Фото, видео: Красноухов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Можно ли найти компромисс в размещении небольших ларьков рядом с крупной торговлей?

Ларьки с улиц могут перенести в торговые центры. Как выяснили «Известия», если палатки установят перед большими моллами — как предлагается сейчас — многие покупатели попросту не будут заходить внутрь и торговые центры потеряют до 20% трафика. Потому их хозяева предлагают установить частные точки внутри.

В Минпромторге обещали рассмотреть это предложение, но в случае, если будет налажен контроль за такими палатками и товарами. Ранее в ведомстве заявили о готовности возродить уличную торговлю, — так малый бизнес сможет продавать свои товары самостоятельно и дешевле, а производители смогут арендовать торговые точки по ценам — ниже рыночных.

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