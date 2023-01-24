«Не хотите — не надо, можешь дать — дай»: Зеленский попрошайничает по новому сценарию

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Владимир Зеленский занимается попрошайничеством по новому сценарию

«Не хотите — не надо, можешь дать — дай»: Зеленский попрошайничает по новому сценарию

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Пока в Киеве происходит передел власти, глава государства продолжает просить денег. Что будет дальше?

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает заниматься попрошайничеством на мировом уровне. Так, в одном из своих последних интервью он вообще одной фразой поразил абсолютно всех.

Между прочим, журналисты уже насчитали у главы Украины целых три вида попрошайничества всего в одном предложении.

«Не хотите нам дать, так не давайте! — Израиль ничего не дал — Можешь дать? Ну дай», — заявил Зеленский.

Кстати, иностранцы уже давно обвиняют Владимира Зеленского в попрошайничестве. Кто-то сравнивает его с «Титаником», который пытаются спасти с помощью проволоки, а кто-то с самым богатым нищим, которого когда-либо видели.

Один британец однажды поинтересовался, что случилось с 1,5 тысячами танков, которые были у Украины в феврале прошлого года. Другой пользователь соцсетей напомнил об их рыночной стоимости, о которой политику не стоило бы забывать — налогоплательщикам тоже нужно на что-то жить.

Не секрет, что Запад поддерживает Украину деньгами и оружием. США и их партнеры из НАТО обеспечивают регулярные поставки, а Владимир Зеленский каждый раз требует больше, называя конкретные суммы и наборы техники, в которых нуждается. За океаном представители элит, власти, простого народа и прессы становятся все раздражительнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал о главном страхе Владимира Зеленского, связанным с Россией.

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