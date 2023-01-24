Опухоль или травма? Онколог рассказала, почему могут болеть родинки на теле

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 178

Онколог Замира Раджабова: боль в родинках может быть из-за травм

Опухоль или травма? Онколог рассказала, почему могут болеть родинки на теле

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Иногда боль в родинке можно спутать просто с обычной царапиной.

Всегда ли неприятные ощущения и боли в родинке могут говорить о раке? Об этом Газете.ру рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова» Минздрава России, врач-онколог Замира Раджабова.

По ее словам, рост родинок и любые другие изменения могут быть просто следствием травмы, либо доброкачественного новообразования.

«Под родинкой может образоваться киста или атерома. Когда она меняется и начинает болеть, пациенты приходят очень быстро, пугаются, думают, что меланома, — а оказывается доброкачественное образование или царапина. Но это хорошо, что приходят», — рассказала врач.

Раджабова также добавила, что родинки могут воспаляться, гноиться и даже сочиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, на какие болезни указывают изменения кожи.

Родинки на теле есть у всех. Однако их увеличение в размере и крупные скопления на руках — это «тревожный звонок». Невусы (большие родинки) стоит показать дерматологу. Специалист определит все возможные риски для здоровья и поможет провести эффективное лечение.

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