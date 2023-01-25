Никита Кукушкин бежал из России, бросив пожилую мать с болезнью Альцгеймера

Звезда сериалов «Метод» и «Карамора» с женой и маленькой дочерью эмигрировал в Европу сразу после получения повестки из военкомата.

Актер Никита Кукушкин объяснил, почему бежал из России с женой и дочерью, но не взял с собой немощную маму. Пожилая родительница звезды сериалов «Карамора» и «Метод» страдает болезнью Альцгеймера — об этом артист впервые рассказал в интервью Екатерине Гордеевой*. Однако диагноз и известные последствия недуга не изменили планы 32-летнего сына, не пожелавшего отдать стране воинский долг.

По словам актера театра и кино, он долго сомневался, стоит ли уезжать. Но когда в сентябре ему пришла повестка, решение было принято незамедлительно. По словам Кукушкина, он не захотел рисковать, так как главной своей ответственностью считает заботу о семье. Рассчитал, что ресурсов на жизнь за рубежом пока хватит, шестилетней дочери Софии сказал, что это не эмиграция, а рабочая командировка. Почему же мама не входит в круг ответственности Кукушкина?

Как отметил актер, он долго не мог смириться с ее диагнозом, злился, когда родительница принимала его за своего брата или будила по ночам. Позже решил, что не будет грустить, так как маме это бы не понравилось. Кукушкин заявил, что когда-то подумывал поселиться с ней в одной квартире, но идея женщине якобы не понравилась. Себя оправдал так — если останется жить с больной матерью, просто пойдет на поводу у своей слабости.

До переезда Кукушкин навещал родительницу раз в неделю, теперь планировать следующую встречу сложно. Но актер уверен, что с женщиной все хорошо. Сын постоянно думает о матери и мыслями, по собственным словам, каждый день пребывает рядом с ней и родиной. Артист хочет как можно скорее вернуться домой, но когда это произойдет, неизвестно.

Ранее, писал 5-tv.ru, заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов ответил на слухи о планах покинуть Россию из-за мобилизации.

* — признана иностранным агентом в РФ.