В Кирове горит православная церковь, стоящая на месте уничтоженного храма

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 37

В Кирове горит православная Феодоровская церковь

Фото, видео: Telegram / МЧС России; 5-tv.ru

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Пожарные пытаются спасти здание, охваченное огнем.

В Кирове загорелась православная Феодоровская церковь, сообщает МЧС России. В настоящий момент тушение пожара продолжается. Кадры с места тушения церкви в Кирове опубликованы в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Но по опубликованным видео можно заметить, что пламя уже перекинулось на крышу здания.

Предварительно сообщается, что пострадавших нет. Причины, из-за которых загорелась церковь, не установлены.

Примечательно, что религиозное сооружение установили на месте храма Феодоровской иконы Божией Матери, который был взорван в октябре 1962 года по приказу городских властей.

Феодоровская церковь была построена в 2007 году, она является точной копией Владимирской церкви в резиденции президента России на Валдае.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из центра Москвы, где загорелся особняк XIX века.

В Кирове горит православная церковь, стоящая на месте уничтоженного храма

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Фото: Telegram / МЧС России

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Фото: Telegram / МЧС России

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Фото: Telegram / МЧС России

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