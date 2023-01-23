В центре Москвы загорелся особняк XIX века

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15

Возгорание началось в кальяной, которая расположилась в подвале исторического здания.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; Telegram / Прокуратура Москвы; 5-tv.ru

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Особняк XIX века загорелся в Москве на Страстном бульваре. ЧП произошло в одноэтажном здании — доме историка Сергея Елагина. В МЧС сообщили, что было выявлено возгорание личных вещей в подвальном помещении на площади пять квадратных метров.

Огонь был локализирован. Пятьдесят человек, находившихся в здании, эвакуировались самостоятельно до прибытия спасательных служб. Причины и детали случившегося уточняются.

Особняк Елагина был построен в 1898 году. Это историческое здание в классическом архитектурном стиле. Уточняется, что очаг возгорания находился в кальянной. Кроме того в здании расположен бар, магазины и офисы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где по железным путям путешествовал объятый пламенем поезд-призрак.

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