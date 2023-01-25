Елена Ксенофонтова поделилась счастьем в новом браке

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 150

Елена Ксенофонтова опубликовала фото с новым мужем и детьми в Третьяковской галерее

Елена Ксенофонтова поделилась счастьем в новом браке

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Экс-супруг засыпал актрису судебными исками. В семье царило абьюз— физический и эмоциональный. Только в зрелом возрасте знаменитость нашла свое счастье в здоровых отношениях.

Актриса Елена Ксенофонтова похвасталась идиллическими отношениями с новым мужем и подросшими детьми от брака с юристом Александром Рыжих (дочь София) и романа с продюсером Ильей Неретиным (сын Тимофей). Лишь к 50 годам она встретила мужчину, с которым удалось построить здоровые и гармоничные отношения. Им оказался адвокат Алексей Куликов. Как выяснилось, с наследниками артистки он тоже нашел общий язык.

Ксенофонтова и Рыжих прожили вместе девять лет. По рассказам селебрити, брак был полон эмоционального и физического насилия, жизнь напоминала пытку. С большим трудом актриса добилась развода, после чего начались новые испытания. Как пишет 7Дней.ru, бывший всеми силами пытался отнять у нее Софью, подавал в суд иск за иском, даже обвинял экс-супругу в нападении. На тяжбы артистка потратила еще несколько лет, но сына и дочь не отдала.

В конце декабря Ксенофонтова вышла за кавалера своей мечты, счастьем поделилась с поклонниками в социальных сетях. Очевидно, она очень рада симпатии Софии и Тимофея к Куликову. Звезда опубликовала фото семейного выхода в свет, на котором были только довольные и расслабленные лица и трогательное общение.

«”Третьяковка». Семья. На «Аватар» тоже сходили», — подписала снимки артистка.

Историю знакомства с Алексеем Куликовым Ксенофонтова еще не рассказывала публично. Известно, что встретились будущие супруги благодаря общей приятельнице, юристу и телеведущей Виктории Данильченко. До свадьбы влюбленные встречались два года.

Ранее программа Пятого канала «Светская хроника» выясняла подробности судебных разбирательств актрисы Елены Ксенофонтовой и Александра Рыжих.

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