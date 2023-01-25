«Сделали это»: дочь Славы раскрыла правду о свадьбе «по залету»

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Рита Миронова
Рита Миронова 41

Дочь певицы Славы рассказала о свадьбе «по залету»

«Сделали это»: дочь Славы раскрыла правду о свадьбе «по залету»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Саша Морозова вышла замуж осенью, а на днях ее звездная мама рассекретила грядущее пополнение в семье, о котором стало известно задолго до свадьбы.

Дочь певицы Славы (Настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. ред.) Александра Морозова впервые прокомментировала свою свадьбу. Как пишет портал 7Дней.ru, 24-летняя девушка не планировала так рано выходить замуж, потому что хотела пышную свадьбу, на которую надо было сначала заработать. Но ее взгляды изменились в конце осени, когда она узнала, что беременна.

По мнению Морозовой, будущий малыш заставил их с возлюбленным по-другому взглянуть на брак.

«Когда я уже забеременела, мы стали вникать в этот вопрос и как-то поняли, что нужно все-таки быть в браке и сделать это для малыша. Я бы хотела, чтобы мой ребенок вырос в семье, где мама замужем за папой, чтобы у него с детства закладывались ценности», — объяснила Саша.

Но она не считает, что вышла замуж «по залету», как говорят многие. С мужем Андреем девушка в отношениях уже несколько лет и ничуть не сомневается в искренности его любви.

«Когда я вышла замуж за Андрея, наши отношения стали еще теплее и вышли на новый уровень», — отметила Саша.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная дочь певицы Славы снялась полуголой в клипе.

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