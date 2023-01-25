Ковальчук доложил Мишустину о ситуации на бывших заводах Siemens в России

Председатель правления энергетической компании «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о судьбе бывших заводов прекратившей свою деятельность в России компании Siemens.

Ковальчук сообщил, что в ноябре прошлого года у немецкой компании было приобретено два ключевых актива. Первый — это «Воронежский трансформатор», который занимается производством трансформаторного напряжения, а второй — «СТГТ», занимающийся производством и сервисом ключевых компонентов газовых турбин. «Воронежский трансформатор» производит до 330 киловольт с долей российского рынка порядка 25%. Оба предприятия являются уникальными для РФ.

Борис Ковальчук подчеркнул, что сильное санкционное давление заставило компанию фактически остановить свою работу на предприятиях в России.

«Была остановлена отгрузка готовой продукции заказчикам. В этой связи были риски утраты ключевых компетенций и потеря данных производств, соответственно я хотел бы поблагодарить правительство РФ, Минэнерго, Минпром, другие ведомства за оперативные решения вопросов, связанных с получением нами согласований по указанной сделке», - прокомментировал Ковальчук.

Председатель правления энергетической компании также добавил, что в соответствии с решением группы, «Интер РАО» является ответственной по реализации сквозного проекта в области учета электрической электроэнергии.

«Докладываю, мы нашли специалистов в России, подписали с ними соглашение о сотрудничестве, оказали методологическую поддержку. Как результат этого, за год в Вологодской области был построен новый современный завод по производству приборов электрической энергии», — объяснил Ковальчук и добавил, что вологодский завод в состоянии обеспечивать РФ более 40% в данном виде оборудования.

Компания Siemens прекратила международные поставки в марте 2022 года. Бренд отмечал, что в соответствии со строгими санкциями его локальная деятельность по ремонту и обслуживанию в России будет продолжена.

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