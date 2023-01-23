Чернышенко: новые регионы РФ войдут в нацпроект по развитию туризма

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 47

Инициатива должна помочь сделать путешествия по новым территориям страны удобными, безопасными и интересными.

Чернышенко: новые регионы РФ войдут в нацпроект по развитию туризма

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Действия национального проекта по улучшению туризма в России будут распространяться и на новые регионы России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе беседы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«В этом году Минэкономразвития продолжит реализацию мер нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. Подчеркну, они будут касаться и новых территорий. Мы ускоренно их интегрируем, как и поручал президент», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Национальный проект должен помочь сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат качественный сервис, теплый прием и гостеприимство, а владельцы мест отдыха и туристических маршрутов — финансовую поддержку государства.

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