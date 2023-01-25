В Севастополе задержан боевик группировки, осуществлявшей блокаду Крыма

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51

ФСБ задержала члена запрещенного добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана*

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю; 5-tv.ru

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Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который в 2016 году вступил в действовавшее на Украине незаконное вооруженное формирование (НВФ) «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*.

«Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», — говорится в сообщении УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности незаконного вооруженного формирования. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Группировка, в которой состоял задержанный, была создана в 2016 году и принимала участие в блокаде Крыма. Также из ее боевиков формировались диверсионно-разведывательные группы для боевых действий в Донбассе на стороне Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму ликвидирована ячейка исламистов из террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

* — организация признана террористической и запрещена в России.

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