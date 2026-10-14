Семь россиян пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье

В турецкой провинции Анталья в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом пострадали семь граждан России. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

По данным турецких компетентных органов, авария произошла в районе Коркутели. Всех пострадавших доставили в местную больницу. На данный момент медицинская помощь в стационаре требуется двоим россиянам, остальные, в том числе дети, уже выписаны.

В генконсульство обращений в связи с происшествием не поступало. При этом дипломаты заявили, что продолжат следить за ситуацией и при необходимости готовы оказать пострадавшим консульскую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский турист погиб после полета на параплане в районе турецкого курорта Фетхие. По данным местного телеканала, 37-летний гражданин РФ приехал на гору Бабадаг. Он стартовал с площадки, расположенной на высоте около 1,9 тысячи метров.

Также 5-tv.ru рассказывал о гибели двадцатилетней россиянки в результате ДТП в Анталье. Ее тело и гражданки Азербайджана спасатели обнаружили под опрокинувшемся грузовиком.

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