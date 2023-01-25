Кабмин ФРГ подтвердил поставки танков Leopard 2 Украине
В Германии также разрешили другим странам поставку танков Киеву.
Фото: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg
Кабинет министров ФРГ дал подтверждение, что Украине будут поставлены танки Leopard 2 немецкого производства. Об этом стало известно из заявления ведомства.
В Германии также разрешили другим странам реэкспорт «Леопардов» киевскому режиму.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что решения о поставке техники было принято после долгих и интенсивных консультаций, которые проводились с европейскими и другими международными партнерами.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал 5-tv.ru, какие недостатки по сравнению с российской техникой есть у немецких танков Leopard 2.
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