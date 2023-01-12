Кто победит в схватке один на один: российский танк или польский Leopard 2

Аналитик считает, что киевский режим начал подготовку к контрнаступлению, поэтому качество получаемых танков не стоит на первом месте.

В Польше приняли решение передать Украине роту танков Leopard 2. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru оценил возможности польской поставки и рассказал, смогут ли российские танки победить Leopard 2 при встрече тет-а-тет.

Эксперт отметил, что «Леопарды», которые страна направляет киевскому режиму — это предыдущие модификации танка. Кроме того, машина имеет весомые недостатки.

«Танк весит 55 тонн, имеет достаточно серьезное бронирование, а в боевых действиях показал себя не очень хорошо», — объяснил Кнутов.

По словам аналитика, в 2016 году Турция применяла «Леопарды» против курдов, однако за короткий промежуток времени около 15 танков было выведено из строя при помощи советских противотанковых ракетных комплексов.

«Из-за большого веса есть серьезные проблемы в их применении. На территории Украины мосты не рассчитаны на то, чтобы эти танки проходили. Габариты тоже не всегда соответствуют тем переездам, которые имеются на Украине. За счет большого веса совершенно непонятно, как они будут себя вести в грязи. Есть возможность, что будут вязнуть», — прокомментировал специалист.

Кнутов добавил, что в арсенале ВС РФ есть ответ на «Леопарды». У российской армии достаточно противотанковых ракетных комплексов для эффективной борьбы с подобными машинами. «Корнеты» и даже ручные противотанковые гранатометы вроде старых «РПГ-7» могли бы вывести из строя подобные танки, подчеркивает эксперт.

Кроме того, военный аналитик назвал конкретные танки, которые при очной встречи смогут обезвредить Leopard 2. По словам Юрия, российская техника обладает большей маневренностью, проходимостью и защищенностью. Новые модели отличаются активной динамической защитой.

«За счет маневренности есть шансы выиграть в бою с „Леопардом“. Особенно Т-90М „Прорыв“. Там большие возможности для этого», — заключил эксперт

Подводя итоги Кнутов сообщил, что «Леопарды» не являются утрасовременными средствами, которые представляют серьезную угрозу для российской техники. Однако польская поставка может быть важным сигналом для западных стран о начале подготовки Украины к контрнаступлению.

Ранее 5-tv.ru писал, почему поставка Leopard 2 может ослабить обороноспособность Польши.