МВД окончило расследование дела в отношении экс-замминистра просвещения Раковой

Бывшую чиновницу подозревают в мошенничестве на сумму свыше 50 миллионов рублей.

Следователи завершили работу по делу Марины Раковой, которая ранее занимала должность замминистра просвещения. Об этом сообщили в МВД РФ.

Вместе с бывшей госслужащей в совершении мошенничества подозревают ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева и экс-сотрудников Фонда новых форм развития образования. По версии следствия, они причастные к пяти эпизодами мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

Теперь все материалы передали в столичную прокуратуру, где будет утверждено обвинительное заключение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марину Ракову задержали в октябре 2021 года. По версии следствия, экс-чиновница причастна к хищению свыше 50 миллионов рублей из Фонда новых форм развития образования. Она проходит подозреваемой по трем эпизодам мошенничества.

Предположительно, будучи в должности замминистра просвещения, она вместе с другими фигурантами похитила деньги при реализации госконтрактов. Также ее подозревают в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС, однако университет опровергал эту информацию.

При этом все фигуранты дела уже признали вину и возместили ущерб.