«Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева заявила, что депрессии не существует

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Дарья Белова
Дарья Белова 40 0

Королева красоты учится на третьем курсе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Муза Киркорова отменила депрессию

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Победительница конкурсов «Мисс Россия-2024» и «Мисс БРИКС-2026» Валентина Алексеева заявила, что депрессия больше не является болезнью. Об этом студентка медицинского университета рассказала журналистам на презентации клипа народного артиста России Филиппа Киркорова.

По словам девушки, она не страдает осенней депрессией.

«Такого заболевания уже не существует, его исключили из клиники (Международной классификации болезней. — Прим.ред.)», — отметила королева красоты.

При этом Алексеева не объяснила, на чем основано ее утверждение.

Международная классификация болезней десятого пересмотра, однако, по-прежнему содержит отдельный раздел о депрессивных эпизодах. В документе описаны состояния легкой, средней и тяжелой степени, а среди возможных симптомов названы сниженное настроение, потеря интереса к привычным занятиям, повышенная утомляемость, нарушения сна и аппетита, а также трудности с концентрацией внимания.

Алексеева учится на третьем курсе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и планирует стать врачом-онкологом. Кроме учебы, она развивает благотворительный проект и пробует себя на телевидении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Николай Басков пришел с цветами к музе Киркорова.

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«Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева заявила, что депрессии не существует

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