Пропавшие украшения Лерчек: следователь стал фигурантом дела о халатности

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 391 0

Из сейфа правоохранителя исчезли часы Rolex и браслет Bulgari на сумму 14,4 миллиона рублей.

Следователь по делу Лерчек стал фигурантом дела о халатности

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Следователь по делу Лерчек стал фигурантом дела о халатности

Следователь Никита Тулупов стал фигурантом дела о халатности после исчезновения ювелирных изделий, изъятых у блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Информацию 5-tv.ru подтвердил источник.

По словам собеседника, материалы дела, связанного с ненадлежащим хранением украшений, передали другому следователю. Причина такого решения не уточняется.

«Дело о халатности в связи с небрежным хранением украшений в отношении Тулупова передали другому следователю», — сказал источник.

Собеседник также не уточнил, избиралась ли Тулупову мера пресечения по новому уголовному делу.

Ранее прокурор отменил постановление о возбуждении в отношении следователя уголовного дела о превышении должностных полномочий. Тулупов своей вины не признал. Следствие просило отправить его под домашний арест.

Украшения и наличные деньги на общую сумму 46 миллионов рублей были изъяты у Чекалиной 7 февраля. Во время обыска в доме блогера обнаружили 22 комплекта ювелирных изделий, в том числе украшения марок Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier.

Позднее из сейфа следователя исчезли часы Rolex и браслет Bulgari. Стоимость пропавших изделий составила 14,4 миллиона рублей.

Ранее онкобольная Лерчек жаловалась на Тулупова и его коллегу. По словам блогера, следователи не позволяли ей обращаться за медицинской помощью, несмотря на сильные боли. Защита Чекалиной отмечала, что из-за этого врачи могли несвоевременно выявить причину ухудшения ее самочувствия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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